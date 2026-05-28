A Time Out diz

Já acontecia há uns bons anos pelo mundo, mas foi em 2025 que chegou pela primeira vez a Portugal, implantando-se com 30 eventos e mais de 800 participantes em quatro cidades do país. Este ano, a internacional Refugee Week acontece em Lisboa, Porto, Leiria, Fafe e Odemira, de 15 a 21 de Junho, com uma programação que inclui concertos, gastronomia, oficinas, filmes e, acima de tudo, partilha de conhecimento, de diferenças e afinidades. O tema deste ano é “coragem”.