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Lisboa

Piquenique comunitário, Jardins do Bombarda, Lisboa, 2025
DR | Piquenique comunitário, Jardins do Bombarda, Lisboa, 2025

Refugee Week

  • Coisas para fazer
  • Lisboa, Lisboa
Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
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A Time Out diz

Já acontecia há uns bons anos pelo mundo, mas foi em 2025 que chegou pela primeira vez a Portugal, implantando-se com 30 eventos e mais de 800 participantes em quatro cidades do país. Este ano, a internacional Refugee Week acontece em Lisboa, Porto, Leiria, Fafe e Odemira, de 15 a 21 de Junho, com uma programação que inclui concertos, gastronomia, oficinas, filmes e, acima de tudo, partilha de conhecimento, de diferenças e afinidades. O tema deste ano é “coragem”.

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