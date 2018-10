Rota dos Chafarizes de Lisboa

Há chafarizes a cada esquina de Lisboa, mas uns são mais icónicos que outros. A We Go Adventures está a organizar para domingo, dia 20, uma caminhada pelos chafarizes da cidade passando pelo Chafariz do Rato, onde começa o passeio, até oa Chafariz do Vinho no Príncipe Real, sempre com paragens no Chafariz do Carmo ou no da Esperança. Ao longo do caminho vá conhecendo a história destes pontos fontanários que começaram por fazer a distribuição pública de água em Lisboa.

Ponto de encontro: Largo do Rato. Inscrição:96 161 9269 wegoadventures.geral@gmail.com. Dom 10.30-13.30. 5€.