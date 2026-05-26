Salão Piolho: 130 anos do Cinema em Portugal

A Time Out diz

Para assinalar a primeira sessão pública de cinema em Portugal – ocorrida em 1896 no desaparecido Real Colyseu de Lisboa – e festejar dez anos do Salão Piolho, a Fundação INATEL promove um cineconcerto especial. O músico João Morais, conhecido como O Gajo, apresenta uma banda sonora original, criada ao vivo, para a obra-prima do cinema mudo The General, de Buster Keaton. A sessão está marcada para 18 de Junho, às 22.00, no Largo do Intendente. A entrada é livre.