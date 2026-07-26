A Time Out diz

As Perseidas ocorrem todos os anos entre meados de Julho e final de Agosto. Este ano, a chuva de meteoros estará activa de 17 de Julho a 24 de Agosto. Como estamos sob a influência da Lua Nova, o que facilita muito a observação deste fenómeno, a Lynx Travel fará uma visita nocturna ao coração da Serra de Sintra, a partir do Convento dos Capuchos. O desafio é fazer uma caminhada de três horas e meia sempre com os olhos postos no céu – com paragem num dos miradouros mais incríveis da região, a quase 470 metros de altitude. No final dos seis quilómetros de passeio, brinda-se à ocasião com uma bebida afrodisíaca. O bilhete custa 10€ para adultos e 5€ para crianças.