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Lisboa

chuva de meteoros
Fotografia: Austin Schmid/ Unsplash

Sintra Mística: Chuva de Estrelas

  • Coisas para fazer
  • Convento dos Capuchos, Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

As Perseidas ocorrem todos os anos entre meados de Julho e final de Agosto. Este ano, a chuva de meteoros estará activa de 17 de Julho a 24 de Agosto. Como estamos sob a influência da Lua Nova, o que facilita muito a observação deste fenómeno, a Lynx Travel fará uma visita nocturna ao coração da Serra de Sintra, a partir do Convento dos Capuchos. O desafio é fazer uma caminhada de três horas e meia sempre com os olhos postos no céu – com paragem num dos miradouros mais incríveis da região, a quase 470 metros de altitude. No final dos seis quilómetros de passeio, brinda-se à ocasião com uma bebida afrodisíaca. O bilhete custa 10€ para adultos e 5€ para crianças.

Detalhes

Website Evento
lynxtravel.wordpress.com/2026/07/20/sintra-mistica-chuva-de-estrelas-perseidas/
Endereço
Convento dos Capuchos
R. Miradouro dos Capuchos
Colares
2825-041
Preço
5€-10€
Horário
Sáb 20.30

Datas e horários

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