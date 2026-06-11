A Time Out diz

Já se imaginou a ir a uma rave logo pela fresca? Não estamos a falar dos tradicionais after hours, que costumam prolongar a noite dos noctívagos muito para lá do nascer do sol, mas de uma moda recente na cidade que angaria cada vez mais aficcionados – são festas que acontecem de manhã, com DJs e música energizante e, muitas vezes, sem venda de bebidas alcoólicas.

Ao fim de um ano a reunir uma comunidade em torno destes eventos, o Sundaze Morning Social celebra o primeiro aniversário, este domingo, no IDB Rooftop by Mīrārī, com uma edição especial da Sundaze Coffee Rave.

O evento arranca logo às 10.00 com uma corrida organizada pela Correr Lisboa e com partida e chegada no IDB. Há ainda uma sessão de pilates, orientada pela Frequency Pilates, estúdio sediado ali para os lados do Rato. Às 11.00, tem início a rave propriamente dita. A festa é para toda a família e conta com os DJs LZLY, Sir Qaf, Ønawa, Ruddy B2B SUSU no alinhamento.

A entrada é gratuita, mas exige reserva prévia online.