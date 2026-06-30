A Time Out diz

A rede de espaços de cowork IDEA Spaces vai organizar uma competição de padel solidária aberta ao público, que junta profissionais, empresas e a comunidade local por uma boa causa. A iniciativa decorre a 11 de Julho, das 09.00 às 17.30 no Lisboa Racket Centre, em Alvalade, e desafia cada dupla a apoiar uma instituição de solidariedade social à sua escolha. Para validar a inscrição, basta fazer um donativo mínimo de 5€ por jogador através do MB WAY Ser Solidário. Além de ajudar, a equipa vencedora ganha um troféu e um mês gratuito de Dedicated Desk nos espaços da rede. As inscrições podem realizar-se online, ou directamente a partir da IDEA Spaces App, e decorrem até ao dia 6 de Julho.