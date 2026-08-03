A Time Out diz

Todos os bairros são feitos de memórias. Para que não fiquem esquecidas, o Arquivo Municipal de Lisboa / Videoteca criou um projecto de divulgação de filmes familiares que guardam registos do quotidiano dos habitantes da cidade de Lisboa, expandindo o arquivo do território e a história da habitação. Um trabalho de recolha, inventariação e divulgação de imagens em movimento feitas em Lisboa ou por lisboetas, registos que normalmente não têm espaço na história do cinema e nos arquivos fílmicos, ficando perdidos no tempo. Este ano, o programa é dedicado aos filmes de família e inclui projecções, sessões comentadas, performances, uma exposição e actividades para todas as idades. Um dos destaques desta edição da TRAÇA é a presença, pela primeira vez em Portugal, de Rick e Megan Prelinger, dois dos mais reconhecidos arquivistas, historiadores e cineastas da actualidade. A entrada é gratuita e a agenda decorre nos dias 24 e 25 de Outubro, em Campolide.