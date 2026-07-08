A Time Out diz

O primeiro fim-de-semana de Agosto traz mais uma edição do Trafaria na Brasa, um festival gastronómico que ocupa a zona ribeirinha desta vila piscatória da Margem Sul. Os ingredientes voltam a ser os chefs e os restaurantes locais, juntamente com concertos, DJ sets, vinho e muitas grelhas de brasas bem acesas – para não falar no peixe e marisco fresco, a dieta base do evento. A entrada é gratuita, mas é necessário reservar bilhete previamente.