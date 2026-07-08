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Lisboa

Trafaria
Vitor Oliveira (via Wikipedia) | Trafaria

Trafaria na Brasa

  • Coisas para fazer, Eventos alimentares
  • Almada, Grande Lisboa
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O primeiro fim-de-semana de Agosto traz mais uma edição do Trafaria na Brasa, um festival gastronómico que ocupa a zona ribeirinha desta vila piscatória da Margem Sul. Os ingredientes voltam a ser os chefs e os restaurantes locais, juntamente com concertos, DJ sets, vinho e muitas grelhas de brasas bem acesas – para não falar no peixe e marisco fresco, a dieta base do evento. A entrada é gratuita, mas é necessário reservar bilhete previamente.

Detalhes

Endereço
Almada
Almada
Almada
2800
Preço
Entrada livre
Horário
Sáb 16.00-02.00, Dom 16.00-00.00

Datas e horários

Almada 16:00
Entrada livre
Almada 16:00
Entrada livre
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