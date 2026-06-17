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Lisboa

Mezze
DR | Restaurante Messe, no Mercado de Arroios

Workshop de Cozinha do Médio Oriente

  • Coisas para fazer, Aulas e workshops
  • Mezze, Lisboa
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Para assinalar o Dia Mundial do Refugiado, o restaurante Mezze, no Mercado de Arroios, recebe um workshop de cozinha dedicado à gastronomia do Médio Oriente. Do pão sírio à baklava, são muitas as iguarias que povoam o receituário desta região do globo. A iniciativa, promovida pela Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), tem um fim solidário, revertendo o valor da inscrição na totalidade para este organismo internacional. O registo deve ser feito online, com um custo de 25€ por pessoa (ou 30€ se for feito no local, no dia do evento, sendo gratuito para menores de dez anos). Ao longo da tarde, haverá várias sessões, cada uma com a duração de uma hora e para grupos de dez a 15 pessoas.

Detalhes

Endereço
Mezze
Mercado de Arroios
Rua Ângela Pinto, 12
Arroios
Lisboa
1900-067
Transporte
Metro Alameda, Arroios BUS 718, 735, 736, 797, 706, 717, 720
Preço
25€-30€
Horário
Sáb 12.30-18.30

Datas e horários

Mezze 12:30
25€-30€
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