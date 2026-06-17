Uma combinação infalível: vista para Lisboa, uma piscina e o termómetro a marcar mais de 30 graus. É esta a proposta da Quinta Mira Rio, na Caparica, espaço que vai receber a Wunderlust Pool Party x Art by The Pool, um evento que quer juntar criativos, empreendedores, artistas, fotógrafos, DJs, expats e curiosos em geral. Ou seja, uma festa ao pôr-do-sol onde toda a gente está de sunga e biquíni. O alinhamento musical será composto por cinco DJs convidados, a piscina estará mais do que aberta (e vigiada) a quem quiser mergulhar e o bar a postos para matar a sede aos convivas. A entrada é gratuita, mas é preciso reservar bilhete.
Wunderlust Pool Party x Art by The Pool
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Quinta Mira Rio
- Rua do Joinal
- Caparica
- Almada
- 2825-000
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Sex 15.00-23.00
Datas e horários
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