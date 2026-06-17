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Lisboa

Quinta Mira Rio
DR | Quinta Mira Rio

Wunderlust Pool Party x Art by The Pool

  • Coisas para fazer
  • Quinta Mira Rio, Grande Lisboa
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Uma combinação infalível: vista para Lisboa, uma piscina e o termómetro a marcar mais de 30 graus. É esta a proposta da Quinta Mira Rio, na Caparica, espaço que vai receber a Wunderlust Pool Party x Art by The Pool, um evento que quer juntar criativos, empreendedores, artistas, fotógrafos, DJs, expats e curiosos em geral. Ou seja, uma festa ao pôr-do-sol onde toda a gente está de sunga e biquíni. O alinhamento musical será composto por cinco DJs convidados, a piscina estará mais do que aberta (e vigiada) a quem quiser mergulhar e o bar a postos para matar a sede aos convivas. A entrada é gratuita, mas é preciso reservar bilhete.

Detalhes

Endereço
Quinta Mira Rio
Rua do Joinal
Caparica
Almada
2825-000
Preço
Entrada livre
Horário
Sex 15.00-23.00

Datas e horários

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