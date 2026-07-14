O comediante escocês Connor Burns, fenómeno do stand-up internacional, estreia-se em Portugal com o seu novo espetáculo Flow. Vencedor do prestigiado Forth Fringe Award e um enorme sucesso de vendas no Edinburgh Fringe, o humorista traz a Lisboa o seu cinismo escocês e humor inteligente. A noite conta com Manuel Cardoso a assegurar a primeira parte.
Connor Burns
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- www.teatrotivolibbva.pt/en/connor-burns-flow/
- Endereço
- Teatro Tivoli BBVA
- Avenida da Liberdade, 182 A
- Lisboa
- 1250-146
- Transporte
- Metro Avenida. Bus 709, 711, 732, 736, 746
- Preço
- 28€-45€
- Horário
- 21.00
Datas e horários
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