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Lisboa

Connor Burns
DR | Connor Burns

Connor Burns

  • Comédia, Comédia de stand-up
  • Teatro Tivoli BBVA, Avenida da Liberdade
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

O comediante escocês Connor Burns, fenómeno do stand-up internacional, estreia-se em Portugal com o seu novo espetáculo Flow. Vencedor do prestigiado Forth Fringe Award e um enorme sucesso de vendas no Edinburgh Fringe, o humorista traz a Lisboa o seu cinismo escocês e humor inteligente. A noite conta com Manuel Cardoso a assegurar a primeira parte.

Detalhes

Website Evento
www.teatrotivolibbva.pt/en/connor-burns-flow/
Endereço
Teatro Tivoli BBVA
Avenida da Liberdade, 182 A
Lisboa
1250-146
Transporte
Metro Avenida. Bus 709, 711, 732, 736, 746
Preço
28€-45€
Horário
21.00

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