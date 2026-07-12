Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Cinema São Jorge
Inês Félix | Cinema São Jorge

Todos Contam

  • Comédia
  • Cinema São Jorge, Avenida da Liberdade
Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

O mês de Julho vai trazer um novo espectáculo de Fernando Alvim, que quer recuperar "o prazer de escutar alguém contar uma história do princípio ao fim". O radialista apresenta Todos Contam, em que leva o storytelling para o palco do Cinema São Jorge. Mas não vai estar sozinho. A lista de convidados é, no mínimo, diversa e conta com a jornalista Tânia Laranjo, a humorista Beatriz Gosta, o ex-futebolista Jorge Andrade, o humorista Hugo van der Ding e o autor Poeta da Cidade, todos eles incumbidos de partilhar uma história real na primeira pessoa. Durante cerca de duas horas, haverá humor, bastidores de futebol, jornalismo e poesia urbana.

Detalhes

Endereço
Cinema São Jorge
Avenida da Liberdade, 175
Lisboa
1250-141
Transporte
Metro Avenida
Preço
12€-15€
Horário
17 Jul 21.30

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.