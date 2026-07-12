A Time Out diz

O mês de Julho vai trazer um novo espectáculo de Fernando Alvim, que quer recuperar "o prazer de escutar alguém contar uma história do princípio ao fim". O radialista apresenta Todos Contam, em que leva o storytelling para o palco do Cinema São Jorge. Mas não vai estar sozinho. A lista de convidados é, no mínimo, diversa e conta com a jornalista Tânia Laranjo, a humorista Beatriz Gosta, o ex-futebolista Jorge Andrade, o humorista Hugo van der Ding e o autor Poeta da Cidade, todos eles incumbidos de partilhar uma história real na primeira pessoa. Durante cerca de duas horas, haverá humor, bastidores de futebol, jornalismo e poesia urbana.