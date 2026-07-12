O mês de Julho vai trazer um novo espectáculo de Fernando Alvim, que quer recuperar "o prazer de escutar alguém contar uma história do princípio ao fim". O radialista apresenta Todos Contam, em que leva o storytelling para o palco do Cinema São Jorge. Mas não vai estar sozinho. A lista de convidados é, no mínimo, diversa e conta com a jornalista Tânia Laranjo, a humorista Beatriz Gosta, o ex-futebolista Jorge Andrade, o humorista Hugo van der Ding e o autor Poeta da Cidade, todos eles incumbidos de partilhar uma história real na primeira pessoa. Durante cerca de duas horas, haverá humor, bastidores de futebol, jornalismo e poesia urbana.
Todos Contam
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Cinema São Jorge
- Avenida da Liberdade, 175
- Lisboa
- 1250-141
- Transporte
- Metro Avenida
- Preço
- 12€-15€
- Horário
- 17 Jul 21.30
Datas e horários
[category]
[title]
Discover Time Out original video