Re-Read Pascoal de Melo

A primeira Re-Read abriu em Dezembro do ano passado, na Avenida de Roma, pelas mãos de Inês Toscano, que trouxe o franchise para Portugal. Na nova morada, na Rua Pascoal de Melo, também se compram e vendem livros usados, mas o espaço é mais amplo e parte da cave poderá vir a servir para pequenos eventos. Os livros são todos escolhidos a dedo, apesar de em segunda-mão, e o catálogo ecléctico – que não é fixo, naturalmente – vai da ficção à não-ficção para diferentes públicos, incluindo edições já esgotadas ou “coisas raras”. Mas é sempre uma surpresa, porque o stock também depende das pessoas que frequentam o espaço. Quanto aos preços, não se preocupe que continuam na mesma: um livro nunca custa mais do que 4€, dois têm o valor de 7€ e cinco podem ser adquiridos por 15€. Se quiser vender, cada exemplar rende-lhe 25 cêntimos, desde que esteja em bom estado.