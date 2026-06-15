Com conceito e direcção artística da coreógrafa e bailarina Piny, este novo espectáculo propõe uma investigação prática e íntima que cruza a cultura de rua, o clubbing e os arquivos pessoais recolhidos ao longo de vários anos. Em palco, a artista questiona a performance, o corpo e a academia, entrelaçando a cidade e as plantas com os processos sociais de destruição e construção das culturas urbanas. A sessão de 20 de Junho conta com audio-descrição. Em cena de 18 a 20 de Junho, quinta a sábado às 19.30, no TBA. O bilhete custa 12€.
A.TRAVESSA.DA
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Teatro do Bairro Alto
- Rua Tenente Raúl Cascais, 1 A
- Lisboa
- 1250-268
- Transporte
- Metro Rato
- Preço
- 12€
- Horário
- Qui-Sáb 19.30
Datas e horários
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Discover Time Out original video