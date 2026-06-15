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Lisboa

A.TRAVESSA.DA
DR | A.TRAVESSA.DA

A.TRAVESSA.DA

  • Dança
  • Teatro do Bairro Alto, Avenida da Liberdade/Príncipe Real
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A Time Out diz

Com conceito e direcção artística da coreógrafa e bailarina Piny, este novo espectáculo propõe uma investigação prática e íntima que cruza a cultura de rua, o clubbing e os arquivos pessoais recolhidos ao longo de vários anos. Em palco, a artista questiona a performance, o corpo e a academia, entrelaçando a cidade e as plantas com os processos sociais de destruição e construção das culturas urbanas. A sessão de 20 de Junho conta com audio-descrição. Em cena de 18 a 20 de Junho, quinta a sábado às 19.30, no TBA. O bilhete custa 12€.

Detalhes

Endereço
Teatro do Bairro Alto
Rua Tenente Raúl Cascais, 1 A
Lisboa
1250-268
Transporte
Metro Rato
Preço
12€
Horário
Qui-Sáb 19.30

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