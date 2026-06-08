A Time Out diz

Partindo do princípio “small is beautiful”, Ressonâncias acompanha simbolicamente o percurso de um rio — da nascente à foz — explorando relações entre fluxo, memória, imaginação e transformação. Entre o curso da água, o corpo que nele habita e a paisagem que o envolve, emerge uma peça que procura sensibilizar para as transformações ambientais contemporâneas, apresentando simultaneamente o rio enquanto entidade viva e espaço de revelação. Em cena de 10 a 14 de Junho, de quarta a quinta e domingo às 15.00, sexta e sábado às 19.00, no Parque Florestal de Monsanto. É necessária reserva.