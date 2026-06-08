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Lisboa

Ressonâncias, no Parque Florestal de Monsanto
DR | Ressonâncias, no Parque Florestal de Monsanto

Ressonâncias

  • Dança
  • Parque Florestal de Monsanto, Benfica/Monsanto
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A Time Out diz

Partindo do princípio “small is beautiful”, Ressonâncias acompanha simbolicamente o percurso de um rio — da nascente à foz — explorando relações entre fluxo, memória, imaginação e transformação. Entre o curso da água, o corpo que nele habita e a paisagem que o envolve, emerge uma peça que procura sensibilizar para as transformações ambientais contemporâneas, apresentando simultaneamente o rio enquanto entidade viva e espaço de revelação. Em cena de 10 a 14 de Junho, de quarta a quinta e domingo às 15.00, sexta e sábado às 19.00, no Parque Florestal de Monsanto. É necessária reserva.

Detalhes

Endereço
Parque Florestal de Monsanto
Monsanto
Lisboa
1500-068
Preço
Sob consulta
Horário
Qua-Qui e Dom 15.00, Sex-Sáb 19.00

Datas e horários

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