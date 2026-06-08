Partindo do princípio “small is beautiful”, Ressonâncias acompanha simbolicamente o percurso de um rio — da nascente à foz — explorando relações entre fluxo, memória, imaginação e transformação. Entre o curso da água, o corpo que nele habita e a paisagem que o envolve, emerge uma peça que procura sensibilizar para as transformações ambientais contemporâneas, apresentando simultaneamente o rio enquanto entidade viva e espaço de revelação. Em cena de 10 a 14 de Junho, de quarta a quinta e domingo às 15.00, sexta e sábado às 19.00, no Parque Florestal de Monsanto. É necessária reserva.
Ressonâncias
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Parque Florestal de Monsanto
- Monsanto
- Lisboa
- 1500-068
- Preço
- Sob consulta
- Horário
- Qua-Qui e Dom 15.00, Sex-Sáb 19.00
Datas e horários
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