O Portuguese Surf Film Festival assinala 15 anos com 15 dias de cinema na Ericeira, exibindo mais de 30 filmes entre 17 e 31 de Julho. Os grandes destaques da selecção oficial são SurFilMusic, sobre Jack Johnson, e On the Wave, centrado em Sebastian Steudtner. O evento terá a presença de dez realizadores, sessões gratuitas ao ar livre nas praias e a exposição "Ocean Art". O festival arranca com uma sessão especial gratuita no Hurley Surf Club.
Portuguese Surf Film Festival
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