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Lisboa

Jack Johnson
DR | Jack Johnson

Portuguese Surf Film Festival

  • Filmes
  • Ericeira, Mafra/Ericeira
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Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

O Portuguese Surf Film Festival assinala 15 anos com 15 dias de cinema na Ericeira, exibindo mais de 30 filmes entre 17 e 31 de Julho. Os grandes destaques da selecção oficial são SurFilMusic, sobre Jack Johnson, e On the Wave, centrado em Sebastian Steudtner. O evento terá a presença de dez realizadores, sessões gratuitas ao ar livre nas praias e a exposição "Ocean Art". O festival arranca com uma sessão especial gratuita no Hurley Surf Club.

Detalhes

Website Evento
surffilm.squarespace.com
Endereço
Ericeira
Lisboa
Preço
6€

Datas e horários

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