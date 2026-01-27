Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

A Corça e a Mãe Terra
Margarida Botelho

A Corça e a Mãe Terra

  • Miúdos
  • Centro Cultural de Belém, Belém
Publicidade

A Time Out diz

Criado por Margarida Botelho, Ana Sofia Paiva e Nuno Cintrão, este espectáculo parte da figura da Corça – ser mágico, filha de um rei, que se transforma em animal do bosque – para conduzir o público mais jovem numa viagem às profundezas do solo e do tempo. Através da narração oral, do teatro de marionetas, da ilustração e da música ao vivo, esta criação convoca mito, ecologia e imaginação para pensar a relação entre humanidade e natureza. Segue-se uma conversa, prolongando a experiência artística num espaço de reflexão partilhada sobre cuidado, futuro e regeneração. O bilhete custa 7,50€.

Detalhes

Endereço
Centro Cultural de Belém
Praça do Império
Lisboa
1449-003
Transporte
BUS 714, 727, 728, 729, 751. Eléctrico 15
Preço
7,50€
Horário
Sáb 15.30, Dom 11.30

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.