Criado por Margarida Botelho, Ana Sofia Paiva e Nuno Cintrão, este espectáculo parte da figura da Corça – ser mágico, filha de um rei, que se transforma em animal do bosque – para conduzir o público mais jovem numa viagem às profundezas do solo e do tempo. Através da narração oral, do teatro de marionetas, da ilustração e da música ao vivo, esta criação convoca mito, ecologia e imaginação para pensar a relação entre humanidade e natureza. Segue-se uma conversa, prolongando a experiência artística num espaço de reflexão partilhada sobre cuidado, futuro e regeneração. O bilhete custa 7,50€.
A Corça e a Mãe Terra
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Centro Cultural de Belém
- Praça do Império
- Lisboa
- 1449-003
- Transporte
- BUS 714, 727, 728, 729, 751. Eléctrico 15
- Preço
- 7,50€
- Horário
- Sáb 15.30, Dom 11.30
