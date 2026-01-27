A Corça e a Mãe Terra

Criado por Margarida Botelho, Ana Sofia Paiva e Nuno Cintrão, este espectáculo parte da figura da Corça – ser mágico, filha de um rei, que se transforma em animal do bosque – para conduzir o público mais jovem numa viagem às profundezas do solo e do tempo. Através da narração oral, do teatro de marionetas, da ilustração e da música ao vivo, esta criação convoca mito, ecologia e imaginação para pensar a relação entre humanidade e natureza. Segue-se uma conversa, prolongando a experiência artística num espaço de reflexão partilhada sobre cuidado, futuro e regeneração. O bilhete custa 7,50€.