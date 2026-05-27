A Metade Que Falta

A Time Out diz

Há sempre qualquer coisa que nos falta, que nos completa, que procuramos, encontramos, por vezes perdemos e voltamos a procurar. A decorrer na Casa Capitão, a 7 de Junho, às 11.00 e às 16.00, este espectáculo-oficina (6€), para crianças maiores de três anos e as suas famílias, fala-nos sobre essa procura, como “uma declaração de amor às coisas, das mais simples às mais complexas, de uma flor a um abraço”. E o mundo precisa tanto de declarações de amor.