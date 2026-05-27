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Lisboa

A Metade Que Falta
Helena Tomás | A Metade Que Falta, de Ricardo Guerreiro Campos, a partir do livro Metade, Metade, de Madalena Matoso e Isabel Minhós Martins

A Metade Que Falta

  • Miúdos
  • Casa Capitão, Xabregas
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Há sempre qualquer coisa que nos falta, que nos completa, que procuramos, encontramos, por vezes perdemos e voltamos a procurar. A decorrer na Casa Capitão, a 7 de Junho, às 11.00 e às 16.00, este espectáculo-oficina (6€), para crianças maiores de três anos e as suas famílias, fala-nos sobre essa procura, como “uma declaração de amor às coisas, das mais simples às mais complexas, de uma flor a um abraço”. E o mundo precisa tanto de declarações de amor.

Detalhes

Endereço
Casa Capitão
Rua do Grilo 119
Lisboa
1950-146
Preço
6€
Horário
Dom 11.00/ 16.00

Datas e horários

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