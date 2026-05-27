Pode o azulejo contar histórias de príncipes e pescarias? Esta oficina, a decorrer no Palácio Nacional da Ajuda, convida os mais novos a descobrir as aventuras dos príncipes D. Carlos e D. Afonso no rio Tejo. Inspirados por essas memórias reais, os participantes entre os oito e os 14 anos vão aprender a pintar linguados e charrocos em padrões azuis e, com o pincel na mão, criar o seu próprio azulejo tradicional. O bilhete custa 15€ e inclui acesso ao palácio.
A Pesca dos Príncipes
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Palácio Nacional da Ajuda
- Largo da Ajuda
- Lisboa
- 1349-021
- Transporte
- Eléctrico 18. Bus 729, 732
- Preço
- Dom 10.30
- Horário
- 15€
Datas e horários
[category]
[title]
Discover Time Out original video