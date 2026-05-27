A Pesca dos Príncipes
  • Miúdos
  • Palácio Nacional da Ajuda, Ajuda
Raquel Dias da Silva
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Pode o azulejo contar histórias de príncipes e pescarias? Esta oficina, a decorrer no Palácio Nacional da Ajuda, convida os mais novos a descobrir as aventuras dos príncipes D. Carlos e D. Afonso no rio Tejo. Inspirados por essas memórias reais, os participantes entre os oito e os 14 anos vão aprender a pintar linguados e charrocos em padrões azuis e, com o pincel na mão, criar o seu próprio azulejo tradicional. O bilhete custa 15€ e inclui acesso ao palácio.

Endereço
Palácio Nacional da Ajuda
Largo da Ajuda
Lisboa
1349-021
Transporte
Eléctrico 18. Bus 729, 732
Preço
Dom 10.30
Horário
15€

Datas e horários

