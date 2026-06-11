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A Princesa Putri Telur
DR | A Princesa Putri Telur, na Casa do Coreto

A Princesa Putri Telur

  • Miúdos
  • Casa do Coreto, Carnide/Colégio Militar
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A Time Out diz

Adaptado de um conto da Indonésia, A Princesa Putri Telur, a princesa que nasceu de um ovo, é um thriller romântico cheio de suspense e poesia que encantará o público de todas as idades. Um conto para satisfazer as questões metafísicas sobre a morte dos mais velhos e dos mais pequeninos mergulhando-os na magia do Oriente. Em cena de 13 e 14 de Junho, sábado às 16.30 e domingo às 11.00, na Casa do Coreto. O bilhete custa entre 7,50€ e 9,50€.

Detalhes

Endereço
Casa do Coreto
Rua Neves Costa, 45
Carnide
Lisboa
1600-532
Transporte
Metro Carnide
Preço
7,50€-9,50€
Horário
Sáb 16.30, Dom 11.00

Datas e horários

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