A Time Out diz

Adaptado de um conto da Indonésia, A Princesa Putri Telur, a princesa que nasceu de um ovo, é um thriller romântico cheio de suspense e poesia que encantará o público de todas as idades. Um conto para satisfazer as questões metafísicas sobre a morte dos mais velhos e dos mais pequeninos mergulhando-os na magia do Oriente. Em cena de 13 e 14 de Junho, sábado às 16.30 e domingo às 11.00, na Casa do Coreto. O bilhete custa entre 7,50€ e 9,50€.