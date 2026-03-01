O Palácio Nacional da Ajuda prepara-se para oferecer mais um banquete. Desta vez, os ilustres convidados são não mais nem menos do que monarcas ingleses e a sua respectiva comitiva. Dada a pompa e circunstância exigidas pela Rainha anfitriã – Dona Maria Pia – o pessoal torna-se escasso para tanto serviço… Nesta visita-teatral, para famílias com crianças entre os quatro e os 12 anos, a convocação, selecção e treino são da responsabilidade de Vital Fontes, o mais antigo servidor da Casa Real, que irá receber os novos criados e com eles percorrer as várias salas e alas do Palácio para lhes dar instruções. Mas atenção, se quer participar, tem de reservar o seu lugar (info@lisbonecotours.com).
A Serviço do Rei
Detalhes
- Endereço
- Palácio Nacional da Ajuda
- Largo da Ajuda
- Lisboa
- 1349-021
- Transporte
- Eléctrico 18. Bus 729, 732
- Preço
- 12€-20€ (mediante marcação prévia)
- Horário
- Sáb 15.30
