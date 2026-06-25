O descanso merecido das férias está à porta, mas antes de estender a toalha há muitas peripécias para resolver em família e com os amigos. Este ciclo de cinema de animação reúne seis curtas-metragens internacionais que viajam pelo humor, pela superação e pelas memórias de infância: Olá, Verão (uma atribulada viagem à praia); Medo de Voar (um pássaro que caminha para todo o lado); O Passeio do Emílio (um coelhinho colado ao ecrã); Pescaria (uma amizade improvável); Viagem à Volta do Mundo (as recordações das férias); e O Monstro Marinho (uma lição de piratas na praia). Os bilhetes custam 3€ por sessão.
Amizades de Verão
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- LU.CA - Teatro Luís de Camões
- Calçada da Ajuda, 76/80
- Ajuda
- Lisboa
- 1300-015
- Preço
- 3€
- Horário
- Sáb-Dom 11.30
Datas e horários
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