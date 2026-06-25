A Time Out diz

O descanso merecido das férias está à porta, mas antes de estender a toalha há muitas peripécias para resolver em família e com os amigos. Este ciclo de cinema de animação reúne seis curtas-metragens internacionais que viajam pelo humor, pela superação e pelas memórias de infância: Olá, Verão (uma atribulada viagem à praia); Medo de Voar (um pássaro que caminha para todo o lado); O Passeio do Emílio (um coelhinho colado ao ecrã); Pescaria (uma amizade improvável); Viagem à Volta do Mundo (as recordações das férias); e O Monstro Marinho (uma lição de piratas na praia). Os bilhetes custam 3€ por sessão.