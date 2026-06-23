Seja uma cidade abandonada ou um teatro antigo, a arqueologia revela muitos segredos do passado, e esta actividade desafia os mais novos a assumirem o papel de investigadores por um dia. Camada após camada, os participantes vão descobrir por onde começa uma escavação, que ferramentas se utilizam no terreno e o que nos pode contar um simples caco antigo. O objectivo é explorar os conceitos básicos da profissão e desvendar a riqueza das histórias que os objectos transmitem sobre o seu tempo e os vários mundos que encerram.
Arqueologia das Coisas
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu de Lisboa – Teatro Romano
- Rua de São Mamede, 3A
- Lisboa
- 1100-091
- Transporte
- Bus 12E, 28E, 37
- Preço
- 3€ (inclui entrada no museu)
- Horário
- Sáb 10.30
Datas e horários
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