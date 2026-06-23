Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Teatro Romano
DR | Arqueologia das Coisas, no Teatro Romano

Arqueologia das Coisas

  • Miúdos
  • Museu de Lisboa – Teatro Romano, Santa Maria Maior
Publicidade

A Time Out diz

Seja uma cidade abandonada ou um teatro antigo, a arqueologia revela muitos segredos do passado, e esta actividade desafia os mais novos a assumirem o papel de investigadores por um dia. Camada após camada, os participantes vão descobrir por onde começa uma escavação, que ferramentas se utilizam no terreno e o que nos pode contar um simples caco antigo. O objectivo é explorar os conceitos básicos da profissão e desvendar a riqueza das histórias que os objectos transmitem sobre o seu tempo e os vários mundos que encerram.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa – Teatro Romano
Rua de São Mamede, 3A
Lisboa
1100-091
Transporte
Bus 12E, 28E, 37
Preço
3€ (inclui entrada no museu)
Horário
Sáb 10.30

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.