A Time Out diz

Num Palácio repleto de estórias e arte é impossível não se ser artista! Tendo como pano de fundo a história da Ajuda e dos seus moradores, nesta Noite dos Museus vão explorar-se várias formas de expressão artística numa pequena (mas Grande) oficina, onde os materiais vão inspirar a criar. A entrada é livre por ordem de chegada, até à lotação máxima da sala.