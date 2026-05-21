Num Palácio repleto de estórias e arte é impossível não se ser artista! Tendo como pano de fundo a história da Ajuda e dos seus moradores, nesta Noite dos Museus vão explorar-se várias formas de expressão artística numa pequena (mas Grande) oficina, onde os materiais vão inspirar a criar. A entrada é livre por ordem de chegada, até à lotação máxima da sala.
Arte à solta
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Palácio Nacional da Ajuda
- Largo da Ajuda
- Lisboa
- 1349-021
- Transporte
- Eléctrico 18. Bus 729, 732
- Preço
- Grátis, sujeito à lotação da sala
- Horário
- Sáb 19.00
Datas e horários
[category]
[title]
Discover Time Out original video