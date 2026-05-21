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Lisboa

Palácio Nacional da Ajuda
DR | Arte à Solta no Palácio Nacional da Ajuda

Arte à solta

  • Miúdos
  • Palácio Nacional da Ajuda, Ajuda
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Num Palácio repleto de estórias e arte é impossível não se ser artista! Tendo como pano de fundo a história da Ajuda e dos seus moradores, nesta Noite dos Museus vão explorar-se várias formas de expressão artística numa pequena (mas Grande) oficina, onde os materiais vão inspirar a criar. A entrada é livre por ordem de chegada, até à lotação máxima da sala.

Detalhes

Endereço
Palácio Nacional da Ajuda
Largo da Ajuda
Lisboa
1349-021
Transporte
Eléctrico 18. Bus 729, 732
Preço
Grátis, sujeito à lotação da sala
Horário
Sáb 19.00

Datas e horários

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