A Time Out diz

Para os miúdos que passam o dia a cantarolar ou a ensaiar coreografias na sala, o ATL de Verão da Dance Spot é o plano ideal. A decorrer entre 15 de Junho e 4 de Setembro, este programa desafia crianças e jovens dos três aos 12 anos a subirem ao palco como verdadeiros artistas. Ao longo de cada semana, os participantes têm aulas de canto, oficinas de artes para construir os próprios cenários e figurinos, e sessões de dança que vão do Hip Hop ao Jazz. O grande objectivo é preparar um espectáculo musical temático – inspirado em fenómenos como Taylor Swift, K-POP ou sucessos do TikTok – para apresentar aos pais às sextas-feiras, às 16.30. O campo custa 155€ por semana (com 10% de desconto para irmãos ou alunos) e as actividades funcionam das 09.15 às 16.30, embora o acolhimento comece às 08.30 e o prolongamento se estenda até às 19.00 sem custos acrescidos. Quanto à alimentação, pode enviar o almoço de casa ou incluir o menu da escola por 9,50€ diários.

Rua Fernando Vaz, 10B (Alvalade). 15 Jun-4 Set, Seg-Dom 08.30-19.00. 155€/semana