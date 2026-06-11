A Time Out diz

Inspirada na exposição “Belas Artes” de Bruno Zhu, a nova oficina de Verão do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian desafia os mais novos, dos cinco aos oito e dos nove aos 12 anos, a transformarem-se em pequenos arquitectos e críticos de arte. Ao longo de cinco dias, os participantes vão explorar o espaço expositivo em dois tempos: primeiro, criam maquetas e pensam na montagem e circulação das obras; depois, desestabilizam tudo através de experiências livres com serigrafia, escultura e artes plásticas. As sessões decorrem das 10.00 às 17.30 (com acolhimento a partir das 09.00 e intervalo para almoço das 13.00 às 14.30), sendo o acompanhamento à hora da refeição assegurado pela organização. Nota importante para os pais: o almoço não está incluído, pelo que os miúdos devem levar um piquenique de casa, lanches para os intervalos, água e protector solar na mochila para os momentos ao ar livre.

Avenida de Berna, 45A (São Sebastião). Seg-Sex 10.00-17.30. 200€