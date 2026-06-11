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Lisboa

Grow Tennis Academy
DR | Grow Tennis Academy, no Vila Galé Sintra

Bootcamp de Verão da Grow Tennis Academy

  • Miúdos
  • Vila Galé Sintra, Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Para os jovens que querem aproveitar as férias para dar as primeiras raquetadas ou aperfeiçoar o serviço, os Bootcamps da Grow Tennis Academy oferecem semanas intensivas com um programa dividido em dois tempos. As manhãs são dedicadas ao treino técnico e ao desenvolvimento motor, enquanto as tardes ficam reservadas para jogos competitivos e muita animação. Pelo meio, há uma pausa para o almoço, que é servido pelo Hotel Vila Galé Sintra, seguido de momentos de descompressão com mergulhos nas piscinas e saltos nos trampolins. No final da semana, o objectivo é que regressem a casa não só com as bases do ténis bem consolidadas, mas também com os valores de companheirismo da academia na bagagem.

Rua da Fonte da Granja, 30 (Sintra). 29 Jun-14 Ago, Seg-Sex 09.00-17.00. 295€

Detalhes

Endereço
Vila Galé Sintra
Rua Fonte da Granja, 30
Sintra
2710-652
Preço
295€
Horário
Seg-Sex 09.00-17.00

Datas e horários

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