A Time Out diz

Para os jovens que querem aproveitar as férias para dar as primeiras raquetadas ou aperfeiçoar o serviço, os Bootcamps da Grow Tennis Academy oferecem semanas intensivas com um programa dividido em dois tempos. As manhãs são dedicadas ao treino técnico e ao desenvolvimento motor, enquanto as tardes ficam reservadas para jogos competitivos e muita animação. Pelo meio, há uma pausa para o almoço, que é servido pelo Hotel Vila Galé Sintra, seguido de momentos de descompressão com mergulhos nas piscinas e saltos nos trampolins. No final da semana, o objectivo é que regressem a casa não só com as bases do ténis bem consolidadas, mas também com os valores de companheirismo da academia na bagagem.

Rua da Fonte da Granja, 30 (Sintra). 29 Jun-14 Ago, Seg-Sex 09.00-17.00. 295€