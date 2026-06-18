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Lisboa

Brincar com Densidades
DR

Brincar com Densidades

  • Miúdos
  • Museu da Farmácia, Chiado/Cais do Sodré
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A Time Out diz

Neste atelier educativo, no Museu da Farmácia, os participantes – maiores de cinco anos – têm a oportunidade fascinante de explorar como é possível modificar a densidade de um líquido. Durante a actividade, vão aprender a manipular os ingredientes de forma criativa, criando um oceano personalizado que poderão levar consigo para casa. O bilhete custa 12€.

Detalhes

Endereço
Museu da Farmácia
Rua Marechal Saldanha, 1
Lisboa
1249-069
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E
Preço
12€
Horário
Sáb 15.00

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