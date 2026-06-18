Neste atelier educativo, no Museu da Farmácia, os participantes – maiores de cinco anos – têm a oportunidade fascinante de explorar como é possível modificar a densidade de um líquido. Durante a actividade, vão aprender a manipular os ingredientes de forma criativa, criando um oceano personalizado que poderão levar consigo para casa. O bilhete custa 12€.
Brincar com Densidades
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu da Farmácia
- Rua Marechal Saldanha, 1
- Lisboa
- 1249-069
- Transporte
- Metro Baixa-Chiado. Bus 28E
- Preço
- 12€
- Horário
- Sáb 15.00
Datas e horários
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