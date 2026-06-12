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Lisboa

Praia de Carcavelos
© Câmara Municipal de Cascais | Praia de Carcavelos

Campo de Férias de Tubeline Surf School

  • Miúdos
  • Costa da Caparica, Grande Lisboa
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A Time Out diz

Para os miúdos e jovens que não resistem ao mar, a Tubeline Surf School já está a organizar o seu Campo de Férias de Surf na Costa da Caparica, a decorrer até 11 de Setembro. Destinado a idades entre os seis e os 17 anos, o programa semanal combina aulas diárias de surf – adaptadas tanto a iniciantes como a quem quer aperfeiçoar a técnica com monitores certificados – com jogos na praia, desporto e muito tempo ao ar livre. Para maior comodidade das famílias, existe a possibilidade de incluir serviço de transporte. As vagas são limitadas, por isso o ideal é garantir a inscrição o quanto antes para assegurar uma semana cheia de energia, convívio e ondas na Margem Sul.

Av. Marginal (Carcavelos). 22 Jun-11 Set, Seg-Sex 08.45-17.00. 200€-350€

Detalhes

Endereço
Costa da Caparica
Rua Mário Viegas, Trafaria
Lisboa
Preço
200€-350€
Horário
Seg-Sex 08.45-17.00

Datas e horários

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