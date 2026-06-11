Campos de Férias na Mata da Machada

Os campos de férias estão de volta à Mata da Machada, no Barreiro. Dividido em quatro quinzenas, o programa junta actividades na natureza com idas à praia de Alburrica e à piscina municipal. Mas atenção, as vagas são preenchidas por ordem de chegada através da plataforma municipal, sendo obrigatório o registo prévio do encarregado de educação e a entrega de um comprovativo de morada das finanças, já que os residentes no concelho têm prioridade.
Mata Nacional da Machada (Barreiro). 6-17 Jul, 20-31 Jul, 3-14 Ago, 17-28 Ago, Seg-Sex 08.30-17.30. 162€,90€/quinzena, com almoço, lanche e seguro incluídos