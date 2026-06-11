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DR | Mata Nacional da Machada

Campos de Férias na Mata da Machada

  • Miúdos
  • Mata Nacional da Machada, Grande Lisboa
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A Time Out diz

Os campos de férias estão de volta à Mata da Machada, no Barreiro. Dividido em quatro quinzenas, o programa junta actividades na natureza com idas à praia de Alburrica e à piscina municipal. Mas atenção, as vagas são preenchidas por ordem de chegada através da plataforma municipal, sendo obrigatório o registo prévio do encarregado de educação e a entrega de um comprovativo de morada das finanças, já que os residentes no concelho têm prioridade.

Mata Nacional da Machada (Barreiro). 6-17 Jul, 20-31 Jul, 3-14 Ago, 17-28 Ago, Seg-Sex 08.30-17.30. 162€,90€/quinzena, com almoço, lanche e seguro incluídos

Detalhes

Endereço
Mata Nacional da Machada
R. Independência Nacional 10-3
Vale de Zebro
Barreiro
2830-222
Preço
162€,90€/quinzena
Horário
6-17 Jul, 20-31 Jul, 3-14 Ago, 17-28 Ago, Seg-Sex 08.30-17.30

Datas e horários

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