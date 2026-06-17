Já imaginou “imprimir” plantas com a ajuda do sol? Inspirada na exposição “Do Jardim ao Trono”, esta oficina para famílias convida a explorar a cianotipia botânica, revelando como as formas das folhas e das flores se transformam em imagens de um azul intenso através da luz. Além da experiência prática, os participantes vão descobrir de que forma a natureza inspirou as jóias e insígnias do Museu do Tesouro Real, criando a sua própria peça num encontro lúdico entre a ciência e a arte. A actividade acontece às 15.00, no Palácio Nacional da Ajuda, e tem um custo de 16€, para um adulto e uma criança – extras custam 7,50€ (criança) e 11€ (adulto). As inscrições são feitas através de e-mail (servicoeducativo@tesouroreal.com).
Cianotipia Botânica: Do Jardim ao Trono
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu do Tesouro Real
- Calçada da Ajuda
- Lisboa
- 1300-012
- Preço
- 16€ (um adulto + uma criança)
- Horário
- Dom 15.00
Datas e horários
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