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Cianotipia Botânica: Do Jardim ao Trono
DR | Cianotipia Botânica: Do Jardim ao Trono, visita-oficina no Museu do Tesouro Real

Cianotipia Botânica: Do Jardim ao Trono

  • Miúdos
  • Museu do Tesouro Real, Ajuda
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Já imaginou “imprimir” plantas com a ajuda do sol? Inspirada na exposição “Do Jardim ao Trono”, esta oficina para famílias convida a explorar a cianotipia botânica, revelando como as formas das folhas e das flores se transformam em imagens de um azul intenso através da luz. Além da experiência prática, os participantes vão descobrir de que forma a natureza inspirou as jóias e insígnias do Museu do Tesouro Real, criando a sua própria peça num encontro lúdico entre a ciência e a arte. A actividade acontece às 15.00, no Palácio Nacional da Ajuda, e tem um custo de 16€, para um adulto e uma criança – extras custam 7,50€ (criança) e 11€ (adulto). As inscrições são feitas através de e-mail (servicoeducativo@tesouroreal.com).

Detalhes

Endereço
Museu do Tesouro Real
Calçada da Ajuda
Lisboa
1300-012
Preço
16€ (um adulto + uma criança)
Horário
Dom 15.00

Datas e horários

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