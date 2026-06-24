Ciclo 6 – O que é o amarelo para o azul?

A Time Out diz

Como escrever a palavra liberdade com um só risco? Inserido no 6.º Ciclo de espectáculos da Escola Superior de Dança, este projecto junta um coreógrafo convidado aos alunos do 2.º ano da Licenciatura em Dança. Criado a pensar no público infanto-juvenil, promove a mediação e a aproximação da dança à comunidade escolar. Em cena de 25 a 27 de Junho, quinta e sexta às 14.30 e sábado às 16.30, no LU.CA – Teatro Luís de Camões. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete uma hora antes respetiva sessão, sujeita à lotação sala.