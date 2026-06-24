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Lisboa

Ciclo 6 – O que é o amarelo para o azul?
DR | Ciclo 6 – O que é o amarelo para o azul?

Ciclo 6 – O que é o amarelo para o azul?

  • Miúdos
  • LU.CA - Teatro Luís de Camões, Belém
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A Time Out diz

Como escrever a palavra liberdade com um só risco? Inserido no 6.º Ciclo de espectáculos da Escola Superior de Dança, este projecto junta um coreógrafo convidado aos alunos do 2.º ano da Licenciatura em Dança. Criado a pensar no público infanto-juvenil, promove a mediação e a aproximação da dança à comunidade escolar. Em cena de 25 a 27 de Junho, quinta e sexta às 14.30 e sábado às 16.30, no LU.CA – Teatro Luís de Camões. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete uma hora antes respetiva sessão, sujeita à lotação sala.

Detalhes

Endereço
LU.CA - Teatro Luís de Camões
Calçada da Ajuda, 76/80
Ajuda
Lisboa
1300-015
Preço
Entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete
Horário
Qui-Sex 14.30, Sáb 16.30

Datas e horários

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