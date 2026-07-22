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Lisboa

Jardim de Campo de Ourique
Rita Chantre | Jardim de Campo de Ourique

Dia Mundial dos Avós em Campo de Ourique

  • Miúdos
  • Jardim de Campo de Ourique, Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

No Dia Mundial dos Avós, que se assinala todos os anos a 26 de Julho, a EPAL promove um conjunto de actividades gratuitas no Jardim do Campo de Ourique. A iniciativa arranca no domingo às 16.00, seguindo-se às 16.30 a abertura de uma Mini-Feira do Livro e de uma sessão de histórias com a moderadora de leitura Andreia Arroseiro, da livraria The Poets and Dragons Society. Está ainda programado um showcooking com Fábio Bernardino às 17.30 e uma Feira Circular ao longo de todo o evento, bem como actividades lúdicas sobre a água e o ambiente. A entrada é livre.

Detalhes

Endereço
Jardim de Campo de Ourique
Jardim de Campo de Ourique, Viaduto Duarte Pacheco
Lisboa
1250
Preço
Grátis
Horário
Dom 16.00

Datas e horários

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