A Time Out diz

No Dia Mundial dos Avós, que se assinala todos os anos a 26 de Julho, a EPAL promove um conjunto de actividades gratuitas no Jardim do Campo de Ourique. A iniciativa arranca no domingo às 16.00, seguindo-se às 16.30 a abertura de uma Mini-Feira do Livro e de uma sessão de histórias com a moderadora de leitura Andreia Arroseiro, da livraria The Poets and Dragons Society. Está ainda programado um showcooking com Fábio Bernardino às 17.30 e uma Feira Circular ao longo de todo o evento, bem como actividades lúdicas sobre a água e o ambiente. A entrada é livre.