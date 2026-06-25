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Lisboa

Dobrar e bordar no jardim
DR | Dobrar e bordar no jardim

Dobrar e bordar no jardim

  • Miúdos
  • Quinta Alegre, Grande Lisboa
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A Time Out diz

Inspirada no livro Mergulho, da artista Pri Ballarin, esta oficina desafia os participantes a desacelerar, observar a natureza e transformar as linhas do jardim da Quinta Alegre em traços bordados sobre papel. O resultado final será um livro em formato concertina, costurado à mão, num encontro perfeito entre imaginação e gesto manual. A actividade acontece a 27 de Junho, sábado das 15.00 às 17.00, e é gratuita, mediante inscrição (umteatroemcadabairro.quintaalegre@cm-lisboa.pt).

Detalhes

Endereço
Quinta Alegre
Campo das Amoreiras, 94, Charneca
Lisboa
1750-025
Preço
Grátis, mediante inscrição
Horário
Sáb 15.00-17.00

Datas e horários

Quinta Alegre 15:00
Grátis, mediante inscrição
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