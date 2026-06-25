Inspirada no livro Mergulho, da artista Pri Ballarin, esta oficina desafia os participantes a desacelerar, observar a natureza e transformar as linhas do jardim da Quinta Alegre em traços bordados sobre papel. O resultado final será um livro em formato concertina, costurado à mão, num encontro perfeito entre imaginação e gesto manual. A actividade acontece a 27 de Junho, sábado das 15.00 às 17.00, e é gratuita, mediante inscrição (umteatroemcadabairro.quintaalegre@cm-lisboa.pt).
Dobrar e bordar no jardim
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Quinta Alegre
- Campo das Amoreiras, 94, Charneca
- Lisboa
- 1750-025
- Preço
- Grátis, mediante inscrição
- Horário
- Sáb 15.00-17.00
Datas e horários
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Discover Time Out original video