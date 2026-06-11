A Time Out diz

O programa de Férias com Ciência já é uma tradição no Pavilhão do Conhecimento, e este Verão não é excepção. Entre 6 de Julho e 11 de Setembro, de segunda a sexta-feira, das 09.00 às 18.00, os cientistas, matemáticos, cozinheiros, jornalistas, biólogos, astronautas e paleontólogos dos 6 aos 12 anos podem passar um ou vários dias a fazer experiências inesquecíveis. Ao longo do programa, os participantes vão construir abrigos para insectos e aves, programar robôs inspirados na natureza, confeccionar receitas surpreendentes, explorar fenómenos da luz, da electricidade e do cérebro, viajar até ao interior da Terra e, até, preparar missões espaciais rumo a Marte. A Viva, a simpática robô-anfitriã, não vai de férias e promete fazer as honras da casa.

Largo José Mariano, 1 (Parque das Nações). 6 Jul-11 Set, Seg-Sex 09.00-18.00. 45€/1 dia; 185€/semana