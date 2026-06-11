Férias de Verão no Hello Park

A Time Out diz

No Hello Park, no Parque Eduardo VII, as férias de Verão são sinónimo de miúdos exaustos (da melhor maneira possível) e pais descansados. Entre 29 de Junho e 11 de Setembro, o parque organiza o seu Atelier de Férias para idades entre os 3 aos 12 anos, com um horário alargado das 09.00 às 18.00. O grande trunfo do programa é a enorme estrutura de madeira e o mega insuflável – que mais parecem três e que garantem horas de saltos e correria ao ar livre –, além de já incluir o almoço e os lanches da manhã e da tarde. Para os pais que procuram flexibilidade, os preços começam nos 55€ por dia ou 220€ por semana (com descontos para reservas feitas com mais de 72 horas de antecedência), tornando-se o poiso ideal no centro de Lisboa para descarregar as energias das férias com toda a segurança.

Parque da Serafina (Monsanto). 29 Jun-11 Set, Seg-Sex 09.00-18.00. 55€/1 dia, 220€/semana