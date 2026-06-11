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Lisboa

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Fotografia: Carlos Nunes | Panda-vermelho (Ailurus fulgens)

Férias de Verão no Zoo

  • Miúdos
  • Jardim Zoológico de Lisboa, Sete Rios/Praça de Espanha
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A Time Out diz

Se ainda não sabe como vão ser as férias dos miúdos, o Jardim Zoológico propõe-lhe o seguinte: deixá-los invadir o parque lisboeta para descobrirem a vida selvagem sem terem de sair da cidade. O programa – que se divide em duas propostas, uma para crianças dos três aos cinco anos e outra dos seis aos 16 – promete desde percursos temáticos até jogos de pistas e exploração, passando, claro, por visitas guiadas aos bastidores.

Jardim Zoológico de Lisboa. 29 Jun-4 Set, Seg-Sex 09.00-17.45. 208,80€-261€/semana

Detalhes

Endereço
Jardim Zoológico de Lisboa
Praça Marechal Humberto Delgado
Sete Rios
Lisboa
1549-004
Preço
208,80€-261€
Horário
Seg-Sex 09.00-17.45

Datas e horários

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