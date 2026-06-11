A Time Out diz

Oficinas temáticas, repletas de aventuras por terra e mar, é a sugestão do Museu do Oriente para entreter os mais novos nestas férias de Verão. Este anos, os programas foram pensados para crianças dos seis aos 12 anos. Percorrendo o Oriente em busca de desafios e descobertas, os mais novos vão aprender mais sobre cinema e stop motion, divertir-se com pinturas, jogos mentais e artísticos, e até praticar a arte de constuir com papel.

Avenida Brasília (Alcântara). 6-10 Jul, Seg-Sex 10.00-12.00; 13-16 Jul, Seg-Qui 10.00-12.30; 20-24 Jul, Seg-Sex 10.00-13.00. 20€-25€/sessão; 100€/semana