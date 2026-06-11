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Férias de Verão no Museu do Oriente
Museu do Oriente | Férias de Verão

Férias no Museu do Oriente

  • Miúdos
  • Museu do Oriente, Estrela/Lapa/Santos
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A Time Out diz

Oficinas temáticas, repletas de aventuras por terra e mar, é a sugestão do Museu do Oriente para entreter os mais novos nestas férias de Verão. Este anos, os programas foram pensados para crianças dos seis aos 12 anos. Percorrendo o Oriente em busca de desafios e descobertas, os mais novos vão aprender mais sobre cinema e stop motion, divertir-se com pinturas, jogos mentais e artísticos, e até praticar a arte de constuir com papel.

Avenida Brasília (Alcântara). 6-10 Jul, Seg-Sex 10.00-12.00; 13-16 Jul, Seg-Qui 10.00-12.30; 20-24 Jul, Seg-Sex 10.00-13.00. 20€-25€/sessão; 100€/semana

Detalhes

Endereço
Museu do Oriente
Avenida Brasília, Doca de Alcântara
Lisboa
1350-352
Preço
20€-25€/sessão; 100€/semana
Horário
Seg-Sex 10.00-12.00 (6-10 Jul); Seg-Qui 10.00-12.30 (13-16 Jul); Seg-Sex 10.00-13.00 (20-24 Jul)

Datas e horários

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