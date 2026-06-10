A Time Out diz

Durante as férias escolares, a Time Travellers oferece dias de muita magia, muitas estórias e muita brincadeira. Entre jogos, trabalhos manuais e culinária, vão dar a conhecer a história do Rei D. Luís, de D. Maria Pia e dos seus dois príncipes. O programa decorre no Palácio Nacional da Ajuda, de 13 a 24 de Julho, para crianças dos seis aos 12 anos. A inscrição é obrigatória e deve ser feita por e-mail (geral@timetravellers.pt).

Largo da Ajuda (Ajuda). 13-24 Jul, Seg-Dom horário sob consulta. 137,50€/semana