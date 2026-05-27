Eles andam sem peias, de norte a sul, à boleia da Zero em Comportamento, responsável pela selecção de curtas-metragens. Este mês, estão novamente previstas cinco sessões de cinema em Lisboa, no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro (6 Jun), Biblioteca do Goethe-Institut (13 Jun), Casa do Comum (13-14 Jun), Cine-Teatro Turim (14 Jun) e Biblioteca de Alcântara (20 Jun). Os bilhetes custam 3€.
Filminhos Infantis à Solta pelo País
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- zeroemcomportamento.org
- Endereço
- Cine-Teatro Turim
- Estrada de Benfica, 723 A
- Lisboa
- 1500-088
- Preço
- 3€
- Horário
- Sáb e Dom vários horários
Datas e horários
