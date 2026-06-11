A Time Out diz

Já repararam que os dias estão mais compridos? E que já só temos vontade de usar t-shirts, saias ou calções? Durante os próximos dois meses, o LU.CA propõe encontros pela fresca, ou seja, de manhã e na refrescante sala do teatro. São sessões de cinema e de leituras, para que comecem inspirados e, depois, possam aproveitar o resto dos dias longos. No fim de semana de 20 e 21 de Junho, por exemplo, prolongamos o ambiente festivo desta época em Lisboa com o Festival PLAY e um conjunto de curtas-metragens internacionais sobre os dias e as festas que nos marcam.