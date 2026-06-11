Já repararam que os dias estão mais compridos? E que já só temos vontade de usar t-shirts, saias ou calções? Durante os próximos dois meses, o LU.CA propõe encontros pela fresca, ou seja, de manhã e na refrescante sala do teatro. São sessões de cinema e de leituras, para que comecem inspirados e, depois, possam aproveitar o resto dos dias longos. No fim de semana de 20 e 21 de Junho, por exemplo, prolongamos o ambiente festivo desta época em Lisboa com o Festival PLAY e um conjunto de curtas-metragens internacionais sobre os dias e as festas que nos marcam.
Há festa na cidade
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- LU.CA - Teatro Luís de Camões
- Calçada da Ajuda, 76/80
- Ajuda
- Lisboa
- 1300-015
- Preço
- 3€
- Horário
- Sáb-Dom 11.30
Datas e horários
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