A Time Out diz

Uma missiva misteriosa dá início a uma viagem inesquecível por um planeta em perigo. Entre ilhas desaparecidas, glaciares a derreter e animais afectados pelas alterações climáticas, duas crianças e as suas versões adultas descobrem o impacto das acções humanas na Terra. Com uma boa dose de humor, emoção e imaginação, esta peça de teatro infanto-juvenil do Teatro da Liberdade – com criação original de Carolina Bonixe, Leonor Araújo e Sara Araújo – convida o público a reflectir sobre a importância de cuidar do planeta e lembra que as pequenas acções podem fazer uma grande diferença. Em cena a 18 de Julho, sábado às 11.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 4€.