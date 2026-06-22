Uma missiva misteriosa dá início a uma viagem inesquecível por um planeta em perigo. Entre ilhas desaparecidas, glaciares a derreter e animais afectados pelas alterações climáticas, duas crianças e as suas versões adultas descobrem o impacto das acções humanas na Terra. Com uma boa dose de humor, emoção e imaginação, esta peça de teatro infanto-juvenil do Teatro da Liberdade – com criação original de Carolina Bonixe, Leonor Araújo e Sara Araújo – convida o público a reflectir sobre a importância de cuidar do planeta e lembra que as pequenas acções podem fazer uma grande diferença. Em cena a 18 de Julho, sábado às 11.00, na Boutique da Cultura. O bilhete custa 4€.
Imaginar o Mundo Melhor
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Boutique da Cultura - Um Teatro em Cada Bairro
- Avenida do Colégio Militar
- Lisboa
- 1500-187
- Preço
- 4€
- Horário
- Sáb 11.00
Datas e horários
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