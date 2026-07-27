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Lisboa

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Mike Petrucci/Unsplash | Super-lua

Kids on the Moon

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  • Spacio Shopping, Encarnação
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Este Verão, o Spacio Shopping, nos Olivais, convida as famílias a ir ao Espaço sem sair do piso 0 do centro comercial. A ideia é que as pessoas possam efectuar a visita vestidas com fatos de astronauta e conhecer algumas das missões e avanços mais recentes da NASA e da Agência Espacial Europeia, entidade que apadrinha a iniciativa. Ao longo do percurso, poderão também explorar recriações do módulo lunar e terrestre, observar uma exposição fotográfica dedicada ao espaço e ver réplicas de equipamentos, como o telescópio Hubble. A experiência inclui ainda uma representação do sistema solar, a exibição de um fato de astronauta e um espaço para fotografias. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada diariamente, entre as 11.00 e as 19.00.

Detalhes

Endereço
Spacio Shopping
R. Cidade de Bolama 4
Lisboa
1800-079
Preço
Entrada gratuita
Horário
Seg-Dom 11.00-19.00

Datas e horários

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