A Time Out diz

Este Verão, o Spacio Shopping, nos Olivais, convida as famílias a ir ao Espaço sem sair do piso 0 do centro comercial. A ideia é que as pessoas possam efectuar a visita vestidas com fatos de astronauta e conhecer algumas das missões e avanços mais recentes da NASA e da Agência Espacial Europeia, entidade que apadrinha a iniciativa. Ao longo do percurso, poderão também explorar recriações do módulo lunar e terrestre, observar uma exposição fotográfica dedicada ao espaço e ver réplicas de equipamentos, como o telescópio Hubble. A experiência inclui ainda uma representação do sistema solar, a exibição de um fato de astronauta e um espaço para fotografias. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada diariamente, entre as 11.00 e as 19.00.