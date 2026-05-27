Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Manel e Chico descobrem o Teatro Romano
DR | Manel e Chico descobrem o Teatro Romano, de Bruno Magina

Manel e Chico descobrem o Teatro Romano

  • Miúdos
  • Museu de Lisboa – Teatro Romano, Santa Maria Maior
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

Conhece a história conturbada da descoberta do teatro romano no longínquo ano de 1798? É o que Bruno Magina nos conta em Manel e Chico descobrem o Teatro Romano, que vamos poder ouvir nesta leitura encenada do livro. A actividade, que se realiza a 14 de Junho, às 11.00, no Teatro Romano, é gratuita.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa – Teatro Romano
Rua de São Mamede, 3A
Lisboa
1100-091
Transporte
Bus 12E, 28E, 37
Preço
Entrada livre
Horário
Dom 11.00

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.