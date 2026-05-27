Conhece a história conturbada da descoberta do teatro romano no longínquo ano de 1798? É o que Bruno Magina nos conta em Manel e Chico descobrem o Teatro Romano, que vamos poder ouvir nesta leitura encenada do livro. A actividade, que se realiza a 14 de Junho, às 11.00, no Teatro Romano, é gratuita.
Manel e Chico descobrem o Teatro Romano
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu de Lisboa – Teatro Romano
- Rua de São Mamede, 3A
- Lisboa
- 1100-091
- Transporte
- Bus 12E, 28E, 37
- Preço
- Entrada livre
- Horário
- Dom 11.00
Datas e horários
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