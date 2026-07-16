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Lisboa

Máscaras que somos
Raquel Montez/ EGEAC – Museu de Lisboa, Raquel Montez | Máscaras que somos

Máscaras que somos

  • Miúdos, Exposições
  • Museu de Lisboa – Teatro Romano, Santa Maria Maior
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Museu de Lisboa – Teatro Romano recebe a exposição “Máscaras que somos”, uma mostra que parte das oficinas de pintura de máscaras realizadas ao longo do ano para reflectir sobre a importância deste adereço no teatro da Antiguidade e nas identidades que assumimos no quotidiano. A exposição inclui também seis máscaras em barro da artista Catarina Serra, que incluem faixas áudio em português e inglês. Estas faixas são narradas pela própria artista e podem ser acedidas directamente através de QR code. A colecção de seis máscaras foi concebida como um conjunto e estará disponível, juntamente com a instalação multimédia, para aquisição após o final da exposição. Destinada a todas as idades, a mostra pode ser visitada mediante o bilhete de entrada no museu.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa – Teatro Romano
Rua de São Mamede, 3A
Lisboa
1100-091
Transporte
Bus 12E, 28E, 37
Preço
4€
Horário
Seg-Dom 10.00-18.00

Datas e horários

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