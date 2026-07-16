A Time Out diz

O Museu de Lisboa – Teatro Romano recebe a exposição “Máscaras que somos”, uma mostra que parte das oficinas de pintura de máscaras realizadas ao longo do ano para reflectir sobre a importância deste adereço no teatro da Antiguidade e nas identidades que assumimos no quotidiano. A exposição inclui também seis máscaras em barro da artista Catarina Serra, que incluem faixas áudio em português e inglês. Estas faixas são narradas pela própria artista e podem ser acedidas directamente através de QR code. A colecção de seis máscaras foi concebida como um conjunto e estará disponível, juntamente com a instalação multimédia, para aquisição após o final da exposição. Destinada a todas as idades, a mostra pode ser visitada mediante o bilhete de entrada no museu.