O Museu de Lisboa – Teatro Romano recebe a exposição “Máscaras que somos”, uma mostra que parte das oficinas de pintura de máscaras realizadas ao longo do ano para reflectir sobre a importância deste adereço no teatro da Antiguidade e nas identidades que assumimos no quotidiano. A exposição inclui também seis máscaras em barro da artista Catarina Serra, que incluem faixas áudio em português e inglês. Estas faixas são narradas pela própria artista e podem ser acedidas directamente através de QR code. A colecção de seis máscaras foi concebida como um conjunto e estará disponível, juntamente com a instalação multimédia, para aquisição após o final da exposição. Destinada a todas as idades, a mostra pode ser visitada mediante o bilhete de entrada no museu.
Máscaras que somos
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu de Lisboa – Teatro Romano
- Rua de São Mamede, 3A
- Lisboa
- 1100-091
- Transporte
- Bus 12E, 28E, 37
- Preço
- 4€
- Horário
- Seg-Dom 10.00-18.00
Datas e horários
[category]
[title]
Discover Time Out original video