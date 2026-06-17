Máscaras romanas

A Time Out diz

Nesta oficina criativa, as famílias são desafiadas a explorar as máscaras usadas na época romana e a criar as suas próprias versões, pintando máscaras de barro cheias de expressão. Mais do que uma oficina, esta actividade é uma oportunidade única de fazer parte da história do Museu de Lisboa. No final, cada participante poderá deixar a sua máscara, contribuindo para uma grande parede expositiva colectiva, que ficará em exibição durante o mês de Julho, a par da temporada de teatro clássico. Depois disso, poderá reavê-la. A actividade está programada para 20 de Junho, às 10.30, e custa 5€.