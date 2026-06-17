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Lisboa

Máscaras romanas
EGEAC/José Frade | Máscaras romanas

Máscaras romanas

  • Miúdos
  • Museu de Lisboa – Teatro Romano, Santa Maria Maior
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Nesta oficina criativa, as famílias são desafiadas a explorar as máscaras usadas na época romana e a criar as suas próprias versões, pintando máscaras de barro cheias de expressão. Mais do que uma oficina, esta actividade é uma oportunidade única de fazer parte da história do Museu de Lisboa. No final, cada participante poderá deixar a sua máscara, contribuindo para uma grande parede expositiva colectiva, que ficará em exibição durante o mês de Julho, a par da temporada de teatro clássico. Depois disso, poderá reavê-la. A actividade está programada para 20 de Junho, às 10.30, e custa 5€.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa – Teatro Romano
Rua de São Mamede, 3A
Lisboa
1100-091
Transporte
Bus 12E, 28E, 37
Preço
5€ (inclui entrada no museu)
Horário
Sáb 10.30

Datas e horários

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