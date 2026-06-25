A Time Out diz

O palco de experimentação da bailarina Elena Castilla – que tem desenvolvido um projecto contínuo com os jardins de infância locais – abre-se na manhã de 27 de Junho a todas as famílias. Num espaço acolhedor e divertido, a sessão convida adultos e crianças dos dois aos cinco anos a explorar o movimento, libertar a imaginação e fortalecer laços através do corpo. Para rebolar, saltar, rir e abraçar em conjunto. Reservas através de e-mail (umteatroemcadabairro.quintaalegre@cm-lisboa.pt).