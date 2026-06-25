Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Metamorfose: do corpo ao encontro
DR | Metamorfose: do corpo ao encontro, na Quinta Alegre

Metamorfose: do corpo ao encontro

  • Miúdos
  • Quinta Alegre, Grande Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

O palco de experimentação da bailarina Elena Castilla – que tem desenvolvido um projecto contínuo com os jardins de infância locais – abre-se na manhã de 27 de Junho a todas as famílias. Num espaço acolhedor e divertido, a sessão convida adultos e crianças dos dois aos cinco anos a explorar o movimento, libertar a imaginação e fortalecer laços através do corpo. Para rebolar, saltar, rir e abraçar em conjunto. Reservas através de e-mail (umteatroemcadabairro.quintaalegre@cm-lisboa.pt).

Detalhes

Endereço
Quinta Alegre
Campo das Amoreiras, 94, Charneca
Lisboa
1750-025
Preço
Grátis, mediante inscrição
Horário
Sáb 11.00

Datas e horários

Quinta Alegre 11:00
Grátis, mediante inscrição
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.