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Lisboa

IDB Rooftop
© Cláudio Gonçalves - Out of Frame | IDB Rooftop

Mīnīrārī Arraial

  • Miúdos
  • IDB Rooftop by Mīrārī, Encarnação
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A Time Out diz

No próximo dia 10 de Junho, o IDB Rooftop by Mīrārī transforma-se no poiso ideal para as famílias com uma celebração especial inspirada nos Santos Populares. Das 10.00 às 18.00, os mais pequenos vão poder saltar de jogo em jogo, com um programa recheado de divertimentos tradicionais, actividades criativas, insufláveis, piscina de bolas e pinturas faciais, sempre com música e muita animação à mistura. Trata-se de um arraial pensado para brincar, partilhar e celebrar em família, tudo isto com uma vista privilegiada sobre Lisboa e muito espaço para criar as primeiras memórias deste Verão.

Detalhes

Endereço
IDB Rooftop by Mīrārī
Innovation & Design Building Lisbon
Praça José Queirós, 1
Olivais
Lisboa
1800-237
Preço
Entrada livre
Horário
Qua 10.00-18.00

Datas e horários

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