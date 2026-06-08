A Time Out diz

No próximo dia 10 de Junho, o IDB Rooftop by Mīrārī transforma-se no poiso ideal para as famílias com uma celebração especial inspirada nos Santos Populares. Das 10.00 às 18.00, os mais pequenos vão poder saltar de jogo em jogo, com um programa recheado de divertimentos tradicionais, actividades criativas, insufláveis, piscina de bolas e pinturas faciais, sempre com música e muita animação à mistura. Trata-se de um arraial pensado para brincar, partilhar e celebrar em família, tudo isto com uma vista privilegiada sobre Lisboa e muito espaço para criar as primeiras memórias deste Verão.