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Lisboa

Moda Olisipo
DR | Moda Olisipo

Moda Olisipo

  • Miúdos
  • Museu de Lisboa – Teatro Romano, Santa Maria Maior
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Nesta oficina criativa para famílias com crianças a partir dos seis anos, a fantasia ganha forma através de um convite divertido para dar asas à imaginação e entrar no mundo mágico de Olisipo. Inspirados no universo mítico de deuses e heróis, os participantes são desafiados a imaginar, desenhar e construir adereços únicos dignos das mais épicas histórias da Antiguidade. Entre a criação de alfinetes, pingentes e colares, cada peça ganha uma identidade própria, provando que todos os objectos e ornamentos podem contar a sua própria história.

Detalhes

Endereço
Museu de Lisboa – Teatro Romano
Rua de São Mamede, 3A
Lisboa
1100-091
Transporte
Bus 12E, 28E, 37
Preço
5€
Horário
Qui 15.00

Datas e horários

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