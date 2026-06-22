Nesta oficina criativa para famílias com crianças a partir dos seis anos, a fantasia ganha forma através de um convite divertido para dar asas à imaginação e entrar no mundo mágico de Olisipo. Inspirados no universo mítico de deuses e heróis, os participantes são desafiados a imaginar, desenhar e construir adereços únicos dignos das mais épicas histórias da Antiguidade. Entre a criação de alfinetes, pingentes e colares, cada peça ganha uma identidade própria, provando que todos os objectos e ornamentos podem contar a sua própria história.
Moda Olisipo
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu de Lisboa – Teatro Romano
- Rua de São Mamede, 3A
- Lisboa
- 1100-091
- Transporte
- Bus 12E, 28E, 37
- Preço
- 5€
- Horário
- Qui 15.00
Datas e horários
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