A Time Out diz

Nesta oficina criativa para famílias com crianças a partir dos seis anos, a fantasia ganha forma através de um convite divertido para dar asas à imaginação e entrar no mundo mágico de Olisipo. Inspirados no universo mítico de deuses e heróis, os participantes são desafiados a imaginar, desenhar e construir adereços únicos dignos das mais épicas histórias da Antiguidade. Entre a criação de alfinetes, pingentes e colares, cada peça ganha uma identidade própria, provando que todos os objectos e ornamentos podem contar a sua própria história.