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Lisboa

Não Se Pode! Não Se Pode!, Catarina Requeijo
Filipe Ferreira | Não Se Pode! Não Se Pode!, Catarina Requeijo

Não Se Pode! Não Se Pode!

  • Miúdos
  • Sala Estúdio Valentim de Barros, Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Dois cães de guarda passam os dias a vigiar um quintal contra ameaças exteriores, até que a aparição de um gato vadio abana todas as suas certezas. Com encenação de Catarina Requeijo, este espectáculo infantil – em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros – usa o humor para desafiar preconceitos, regras rígidas e o medo do desconhecido. O bilhete custa 4€.

Detalhes

Endereço
Sala Estúdio Valentim de Barros
Jardins do Bombarda
Rua Gomes Freire 161
Lisboa
1150-085
Preço
4€
Horário
Qui-Dom 11.30/ 16.00

Datas e horários

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