Dois cães de guarda passam os dias a vigiar um quintal contra ameaças exteriores, até que a aparição de um gato vadio abana todas as suas certezas. Com encenação de Catarina Requeijo, este espectáculo infantil – em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros – usa o humor para desafiar preconceitos, regras rígidas e o medo do desconhecido. O bilhete custa 4€.
Não Se Pode! Não Se Pode!
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Sala Estúdio Valentim de Barros
- Jardins do Bombarda
- Rua Gomes Freire 161
- Lisboa
- 1150-085
- Preço
- 4€
- Horário
- Qui-Dom 11.30/ 16.00
Datas e horários
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