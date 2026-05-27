Não Se Pode! Não Se Pode!

A Time Out diz

Dois cães de guarda passam os dias a vigiar um quintal contra ameaças exteriores, até que a aparição de um gato vadio abana todas as suas certezas. Com encenação de Catarina Requeijo, este espectáculo infantil – em cena na Sala Estúdio Valentim de Barros – usa o humor para desafiar preconceitos, regras rígidas e o medo do desconhecido. O bilhete custa 4€.